Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklananan spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında karar verildi. "Uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda savcılığa ifade vermişti. Mahkemeye sevk edilen Cebeci tutuklanmıştı.

SPİKER ELA RÜMEYSA CEBECİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isimle birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan televizyon spikeri Ela Rümeysa Cebeciyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Bir süredir tutuklu bulunan Cebeci'nin ev hapis şartıyla tahliye edildiği bildirildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cebeci'nin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan" tutuklandığını duyurmuştu. Cebeci ve 11 Aralık'ta tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte yedi kişinin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.