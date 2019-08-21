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Alper Potuk Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Alper Potuk, kendi talebi üzerine %40 oranında indirimle yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.

Alper Potuk Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı

Kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında indirime giden Alper Potuk, bu kapsamda yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.

Fenerbahçe kulüp binasında gerçekleştirilen imzada Sportif Direktör Damien Comolli de hazır bulundu.

Bu imzayla Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'ye kadar sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak yenilendi.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, "Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" diye konuştu.

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Fenerbahçe alper potuk Damien Comolli

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