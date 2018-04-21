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Alper Potuk, Tuvana Türkay'ı Aleyna Eroğlu ile aldatmış

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’un Tuvana Türkay’ı aldattığı, ilişkisinin bitmesine neden olan güzelin katıldığı bir moda yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu olduğu ortaya çıktı.

Alper Potuk, Tuvana Türkay'ı Aleyna Eroğlu ile aldatmış

Alper Potuk ile Tuvana Türkay’ın uzun süre inkâr edip yakalanınca kabul etmek zorunda kaldıkları ilişkileri, Fenerbahçeli futbolcunun 27 yaşındaki oyuncuyu aralık ayında aldattığının ortaya çıkmasıyla bitmişti.

Olaydan bir ay sonra Potuk, Türkay’ın annesi Armağan Hanım’ı devreye sokarak ünlü oyuncuyu barışmaya ikna etmişti.

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SEVGİLİSİ ABİSİNE EMANET

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta yeniden ayrılan ikilinin bu kararının altında yine ihanet çıktı.

Güzel oyuncu, sevgilisinin Aleyna Eroğlu ile görüştüğünü öğrenince köprüleri atıp ilişkisini bitirdi. Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu’nun, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Alper Potuk’un ağabeyiyle izlemesiyle ilişki resmiyet kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Eroğlu Alper Potuk Tuvana Türkay

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