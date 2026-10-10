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Annesi Rus, babası Yozgatlı! Voleybolcu Meryem Cabbaroğlu güzelliğiyle viral oldu

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen Meryem Cabbaroğlu, 3 Ekim'de oynanan Karşıyaka karşılaşması öncesinde takım formasıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Cabbaroğlu'na Türkiye'de başlayan ilgi kısa sürede dünya geneline yayıldı.

Annesi Rus, babası Yozgatlı! Voleybolcu Meryem Cabbaroğlu güzelliğiyle viral oldu
Öznur Yaslı İkier

Bodrum'un 20 yaşındaki liberosu Meryem, 3 Ekim'deki Karşıyaka maçı öncesi sosyal medya hesabında takımının formasıyla fotoğrafını paylaştı. Meryem Cabbaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım önce Türkiye, ardından dünya çapında viral oldu.

Annesi Rus, babası Yozgatlı! Voleybolcu Meryem Cabbaroğlu güzelliğiyle viral oldu 1

Fotoğrafı kısa sürede Türkiye ve dünya genelinde çok sayıda sayfada paylaşılan Cabbaroğlu'nun takipçi sayısı da bir anda yükseldi.

Annesi Rus, babası Yozgatlı! Voleybolcu Meryem Cabbaroğlu güzelliğiyle viral oldu 2

Paylaşımının bu derece ses getirmesini beklemediğini ifade eden genç libero, Bodrum'un İncileri'nin başarısı için tüm gücüyle ter döktüğünü belirtti. Annesi Rus, babası Yozgatlı olup, Ankara'da büyüyen Meryem, böyle bir ilgiyi beklemediğini belirterek hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. Kariyerine Ankara’da başladığını ifade eden Meryem Cabbaroğlu, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlarda gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımdan atanlar oldu. Beklemiyordum ben bu fotoğrafı arkadaşımla tavuk pilav yerken paylaştım. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" diye konuştu.

Annesi Rus, babası Yozgatlı! Voleybolcu Meryem Cabbaroğlu güzelliğiyle viral oldu 3

ANNESİ RUS, BABASI YOZGATLI, KENDİ ANKARALI
‘Bunu söylediğimde genelde insanlar şaşırıyor, annem Rus babam Yozgatlı. Ben doğma büyüme Ankaralıyım’ diyen Meryem, "Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim. Uzun vadedeki planlardan ziyade küçük vadedeki planlara odaklanmayı daha çok seviyorum. Burada öncelikle takım arkadaşlarımla beraber sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Ardından adım adım devam etmeyi planlıyorum. Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi birer örnek. Çünkü; Türk kadınını dünya çapında çok güzel temsil ediyorlar. Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak. Voleyboldan, boksa, yüzmeden, okçulukta ülkemizde başarı getiren kadınlar, genç kızlarımıza da çok güzel örnek oluyor. Sınır sana çizilen bir şey değil senin ulaşabileceğin bir şey mesajını veriyor ve cesaretin mirası oluyorlar. Bizim de önceliğimiz genç kızlara, gençlere iyi bir örnek olmak" dedi.

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Voleybol fenomen
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