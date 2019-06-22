Alper Yılmaz: Böyle başarılı bir sezonu kupayla kapatmaktan dolayı mutluyuz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te Genel Direktörü Alper Yılmaz, şampiyonluğun ardından basın mensuplarına konuştu. Çok uzun bir sezon yaşadıklarını ve 83. maçlarını oynadıklarını belirten Yılmaz, "Fenerbahçe Beko'yu da çok tebrik ediyorum. Son maçı biz iyi oynadık ve kazandık. Böyle başarılı bir sezonu kupayla kapatmaktan dolayı çok mutluyuz. Bunun sevincini yaşayacağız" diye konuştu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın maç boyunca yerinden kalkmamasının sorulması üzerine Alper Yılmaz, "Zor bir seriydi. Oyuncular da bazen yürümekte zorlanıyor, psikolojik olarak da çok yıpranıyoruz. Herhalde ondandır. Hoca ayağa kalkmış ya da kalkmamış önemli değil, sonuçta maçı idare etti. Antrenörlerin nerede, nasıl davranacağını söylemek bizim işimiz değil. Obradovic de maçın ilk yarısının büyük bir bölümü oturdu. Bu 7. maçtı, belki; 'Bırakın oyuncular oynasın' diye düşünmüş olabilir. O yüzden ben büyük bir sıkıntı görmüyorum" diye cevap verdi.

Ataman'ın, Anadolu Efes'ten yetişmiş bir antrenör olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Türkiye'nin en kariyerli Türk hocası. Çok iyi bir sezon geçirdik. Sadece Ergin hoca ve Larkin değil, bu bir ekip işi. Ergin hoca, yardımcıları, 15 oyuncumuzun başarısı bu. Gerginlikler oluyor ama biz kulüp olarak Fair-play'i ve güzel basketbolu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yolda ilerliyoruz" dedi.