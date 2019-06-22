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Alper Yılmaz: Böyle başarılı bir sezonu kupayla kapatmaktan dolayı mutluyuz

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 22.06.2019 09:22 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, şampiyonlukla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Böyle başarılı bir sezonu kupayla kapatmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Yılmaz, ayrıca maçta yerinden kalkmayan Başantrenör Ergin Ataman için ise, "Hoca ayağa kalkmış ya da kalkmamış önemli değil, sonuçta maçı idare etti. Antrenörlerin nerede, nasıl davranacağını söylemek bizim işimiz değil" şeklinde konuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te Genel Direktörü Alper Yılmaz, şampiyonluğun ardından basın mensuplarına konuştu. Çok uzun bir sezon yaşadıklarını ve 83. maçlarını oynadıklarını belirten Yılmaz, "Fenerbahçe Beko'yu da çok tebrik ediyorum. Son maçı biz iyi oynadık ve kazandık. Böyle başarılı bir sezonu kupayla kapatmaktan dolayı çok mutluyuz. Bunun sevincini yaşayacağız" diye konuştu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın maç boyunca yerinden kalkmamasının sorulması üzerine Alper Yılmaz, "Zor bir seriydi. Oyuncular da bazen yürümekte zorlanıyor, psikolojik olarak da çok yıpranıyoruz. Herhalde ondandır. Hoca ayağa kalkmış ya da kalkmamış önemli değil, sonuçta maçı idare etti. Antrenörlerin nerede, nasıl davranacağını söylemek bizim işimiz değil. Obradovic de maçın ilk yarısının büyük bir bölümü oturdu. Bu 7. maçtı, belki; 'Bırakın oyuncular oynasın' diye düşünmüş olabilir. O yüzden ben büyük bir sıkıntı görmüyorum" diye cevap verdi.
Ataman'ın, Anadolu Efes'ten yetişmiş bir antrenör olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Türkiye'nin en kariyerli Türk hocası. Çok iyi bir sezon geçirdik. Sadece Ergin hoca ve Larkin değil, bu bir ekip işi. Ergin hoca, yardımcıları, 15 oyuncumuzun başarısı bu. Gerginlikler oluyor ama biz kulüp olarak Fair-play'i ve güzel basketbolu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yolda ilerliyoruz" dedi.

"LARKİN'İN ÜST DÜZEY BİR OYUNCU OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Final MVP'si olan Shane Larkin hakkında da konuşan Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Larkin MVP oldu ama bu sezonki en büyük başarımız, sürekli başka oyuncularımız ön plana çıktı. Larkin'in üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Sezon başında istediğimiz seviyede değildi. Sezonun sonunda kendine geldi ve ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Malzemecisinden pazarlamacısına kadar herkesin büyük payı var. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM HİÇBİR RAKİP SEYİRCİYLE SIKINTIMIZ YOK"

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun son anda Fenerbahçe deplasmanda tribünü cezasının ertelemesi ile olarak ise Yılmaz, "Bizim dışımızda bir olay. Tahkim'den karar çıkınca ve federasyondan ertelendi kararı çıkınca biz de Fenerbahçe seyircisine kapımızı açtık. Bizim hiçbir rakip seyirciyle sıkıntımız yok. Tabii küfür olmamalı. Basketbol iki tarafın seyircisi olunca güzel. Gelen Fenerbahçe Beko seyircisine de bizim seyircimize teşekkür ediyorum. Destekleyen diğer takım taraftarları varsa onlara da teşekkür ederim. Mühim olan güzel, aile ortamında bu maçları oynayabilmek. Biz Anadolu Efes olarak bu yönde çaba gösteriyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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