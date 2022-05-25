Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit aşkının sona erdiği ve çiftin boşanacağı iddia edildi. Ünlü oyuncu bu iddiaların ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Vatandaşlar internette; Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit boşanıyor mu? Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit arasında ne yaşandı, ayrılacaklar mı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ALPEREN DUYMAZ VE KÜBRA KELKİT BOŞANIYOR MU?

Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile iş yoğunluğu sebebiyle 2020 yılında düğün bile yapamadan evlenmişti. Ünlü çiftin boşanacağı iddia edildi.

ALPEREN DUYMAZ İLE KÜBRA KELKİT AYRILIYOR MU?

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, çıkan haberler sonrası eşi Kübra Kelkit'in fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak iddialara yanıt verdi.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz 3 Kasım 1992 ylunda Kıbrısköy, Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya geldi.

Alperen Duymaz'ın lise döneminde müzik ve modellikle ilgilendiği biliniyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören Duymaz, oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başladı.

Alperen Duymaz daha sonraki yıllarda; Acı Aşk, Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma, Zemheri, Son Yaz dizisinde canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni topladı.

Ünlü oyuncu 2018 yapımı Direniş Karatay filminde Kutay karakterini dijitalde yayınlanan Erkek Severse dizisinde ise Kenan Acarsoy karakterini canlandırmıştır.

ALPEREN DUYMAZ'IN EŞİ KÜBRA KELKİT KİMDİR?

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile evli olan Kübra Kelkit'in öğretmen olduğu biliniyor. Bir dönem Çankırı'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit, Alperen Duymaz ile evlendikten sonra İstanbul'a tayin olmuştur. Şimdilerde İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Kübra Kelkit hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.



