Aşk-ı Memnu’nun Nesrin'i iddialı diziyle ekrana döndü ama kimse tanıyamadı! ''Sanki bambaşka biri''

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde Ziyagil Yalısı’nın çalışanlarından Nesrin karakterini canlandıran Evren Duyal, yıllar sonra ‘Sevdan Bir Ateş’ dizisiyle ekranlara geri döndü.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı iddialı dizi yeni sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. Henüz 5 bölüm yayınlanan dizi reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

KİMSE TANIYAMADI

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Evren Duyal son haliyle seyircisini şaşırttı. Sevdan Bir Ateş'te Mukaddes rolüne hayat veren ünlü ismi görenler tanıyamadı.

YORUM YAĞDI

Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü oyuncunun son haline sosyal medyada yorum yağdı. Duyal için 'Sanki bambaşka biri', 'Asla tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.