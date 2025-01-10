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Alperen Şengün’den Memphis potasına 32 sayı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 15:42
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NBA’de Houston Rockets, konuk olduğu Memphis Grizzlies’ı 119-115 yendi. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün 32 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 1 blokla ile mücadele etti.

Alperen Şengün’den Memphis potasına 32 sayı

NBA’de normal sezon 7 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies’ı 119-115’lik skorla mağlup ederek 25. galibiyetini kazandı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün 35 dakika kaldığı parkede 32 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 1 blokla ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 27 sayı, Fred VanVleet de 22 sayı ile oynadı. Ligde 14. yenilgisini alan Memphis’te ise Ja Morant 27 sayı, 3 ribaund ve Jaren Jackson Jr. da 21 sayı, 8 asistle oynasa da galibiyete yetmedi.

CLEVELAND GALİBİYETİ SERİSİNİ 12’YE ÇIKARDI

Cleveland Cavaliers evinde mücadele ettiği Toronto Raptors’ı 132-126’lık skorla yendi. Ligde üst üste 12, toplamda 33. galibiyetini elde eden Cleveland’da Darius Garland 40 sayı, 8 ribaund ile ön plana çıkarken, Evan Mobley 21 sayı, Caris LeVert de 18 sayı ile katkı verdi. Bu sezonki 30. mağlubiyetini alan Toronto’da ise Scott Barnes 24 sayı, 10 ribaund ve Chris Boucher 23 sayı, 12 ribaund ile tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 132 - Toronto Raptors: 126
Orlando Magic: 89 - Minnesota Timberwolves: 104
Detroit Pistons: 104 - Golden State Warriors: 107
Memphis Grizzlies: 115 - Houston Rockets: 119
Dallas Mavericks: 117 - Portland Trail Blazers: 111
Phoenix Suns: 123 - Atlanta Hawks: 115
Utah Jazz: 92 - Miami Heat: 97

Anahtar Kelimeler:
NBA Alperen Şengün
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