SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

Alperen Şengün’den, Philadelphia potasına 13 sayı

NBA’de Philadelphia 76ers konuk ettiği Houston Rockets’ı uzatmalarda 128-122’lik skorla yendi. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynarken, Philadelphia’da da milli basketbolcu Adem Bona 1 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle katkı verdi.

Alperen Şengün’den, Philadelphia potasına 13 sayı
Berker İşleyen

NBA’de normal sezon 8 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Houston Rockets’ı uzatmalarda 128-122’lik skorla mağlup etti ve 24. galibiyetini kazandı. Philadelphia’da Joel Embiid 32 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Tyrese Maxey 36 sayı, Kelly Oubre 26 sayı ve milli basketbolcu Adem Bona da 1 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle mücadele etti. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Houston’da ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynarken, Kevin Durant de 36 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.

LOS ANGELES DERBİSİNDE KAZANAN CLİPPERS

Los Angeles Clippers, derbide Intuit Dome’da karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers’ı 112-104’lük skorla yendi. Bu sezonki 20. galibiyetini elde eden Clippers’ta Kawhi Leonard 24 sayı, Ivica Zubac 18 sayı, 19 ribaund ve James Harden da 18 sayı, 10 asistle katkı verdi. Ligdeki 17. yenilgisini alan Lakers’ta ise Luka Doncic’ın 32 sayısı ve LeBron James’in de 23 sayısı galibiyete yetmedi.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 97 - Denver Nuggets: 107
Orlando Magic: 97 - Charlotte Hornets: 124
Philadelphia 76ers: 128 - Houston Rockets: 122
Dallas Mavericks: 123 - Golden State Warriors: 115
Minnesota Timberwolves: 115 - Chicago Bulls: 120
Utah Jazz: 109 - San Antonio Spurs: 126
Portland Trail Blazers: 127 - Miami Heat: 110
Los Angeles Clippers: 112 - Los Angeles Lakers: 104

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rafa Silva: Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordumRafa Silva: Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordum
Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Şanal: "Onyekuru takımda kalacak"Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Şanal: "Onyekuru takımda kalacak"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.