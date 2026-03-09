SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Yeşil sahalarda görülmemiş kavga: Dünyaca ünlü yıldız fena dayak yedi

Brezilya’da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan Minas Gerais Eyalet Şampiyonası finali, son saniyelerde çıkan büyük kavgayla gölgede kaldı. Uçan tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu arbede nedeniyle maç uzun süre durdu. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren karşılaşmada hakemin hiçbir oyuncuya kart göstermemesi ise büyük tartışma yarattı.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Yeşil sahalarda görülmemiş kavga: Dünyaca ünlü yıldız fena dayak yedi
Cevdet Berker İşleyen

Brezilya’da Minas Gerais Eyalet Şampiyonası’nı belirleyen kritik karşılaşma, futbolun önüne geçen büyük bir kavgayla hafızalara kazındı. Cruzeiro ile Atlético Mineiro arasında Mineirão Stadyumu’nda oynanan mücadele, uzatma dakikalarının son anlarında yaşanan olaylar nedeniyle uzun süre durdu. Maçın bitimine yalnızca 30 saniye kala patlak veren kavga nedeniyle oyun 10 dakikadan fazla süreyle kesintiye uğradı.

SON SANİYELERDE SAHA KARIŞTI

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Yeşil sahalarda görülmemiş kavga: Dünyaca ünlü yıldız fena dayak yedi 1

Karşılaşmanın uzatma bölümünde yaşanan bir pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında tansiyon hızla yükseldi. Sahadaki gerginlik kısa sürede büyüyerek toplu kavgaya dönüştü. Futbolcuların birbirine girdiği anlarda güvenlik görevlileri ve askeri polis ekipleri sahaya çağrıldı. Hakem Matheus Candançan da olayların büyümesi üzerine polis koruması talep etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ortam sakinleştirilirken, hakem Candançan oyunu yeniden başlatmadan karşılaşmayı sona erdirdi.

UÇAN TEKME VE YUMRUKLAR

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Yeşil sahalarda görülmemiş kavga: Dünyaca ünlü yıldız fena dayak yedi 2

Kavganın en sert anlarından biri Cruzeiro’nun orta saha oyuncusu Lucas Romero’nun müdahalesiyle yaşandı. Romero’nun Everson’a uçan tekme savurduğu görüldü. Ardından Christian, Lyanco’ya yumruk attı ancak kısa süre sonra Junior Alonso’nun uçan tekmesiyle karşılık buldu.

Cruzeiro kalecisi Cássio da kavgaya dahil oldu. Lyanco’ya saldırmaya çalıştı ancak çevresindeki oyuncular tarafından engellendi. Bunun ardından Lyanco ile orta sahada bulunan Gerson arasında yumruklaşma yaşandı. Aynı anlarda Cássio’nun da tekme attığı görüldü. Bir süre sonra Lucas Romero’nun da Lyanco’ya yumruk attığı anlar kameralara yansıdı.

HULK DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Yeşil sahalarda görülmemiş kavga: Dünyaca ünlü yıldız fena dayak yedi 3

Atlético’nun yıldız golcüsü Hulk da olayların merkezindeki isimlerden biri oldu. Lucas Villalba’nın uçan tekmelerine maruz kalan Hulk, buna yumruklarla karşılık verdi ve ardından Romero’ya tekme savurdu. Aynı kargaşa içinde Villalba ile Renan Lodi arasında da yumruklaşma yaşandı.

Kavga sırasında Hulk’un kendi takım arkadaşı Everson tarafından yumruklandığı anlar da dikkat çekti.

23 KIRMIZI KART ÇIKTI

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Yeşil sahalarda görülmemiş kavga: Dünyaca ünlü yıldız fena dayak yedi 4

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından futbolcuların karıştığı toplu kavga nedeniyle resmi raporda tam 23 kırmızı kart verildiği açıklandı.

İŞTE O ANLAR...

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlker Yağcıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! 'Ligin kaderi değişti' diyerek açıkladıİlker Yağcıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! 'Ligin kaderi değişti' diyerek açıkladı
Oosterwolde’den Samsunspor’a şok kontra! Kart kavgası büyüyorOosterwolde’den Samsunspor’a şok kontra! Kart kavgası büyüyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Hulk kavga son dakika futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaleci haklı. forvet başlatmış kaosu
En Çok Okunan Haberler
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.