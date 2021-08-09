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Alperen Şengün, "double-double" ile başladı

09.08.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Alperen Şengün, "double-double" ile başladı

Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi. Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Cavaliers'ı 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı. Performansıyla göz dolduran 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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