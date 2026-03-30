Alperen Şengün, hem Houston Rockets hem de NBA tarihine geçti

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında tarihe geçti. Takımının deplasmanda 134-102 kazandığı maçta 36 sayı, 17 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla olağanüstü bir performans sergiledi.

RAKAMLARLA TARİH YAZDI

Alperen, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük isabeti istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Üstelik bu karşılaşmada NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Ligdeki 8 karşılaşma heyecanla devam ederken, Houston Rockets 45. galibiyetini aldı. Rakip takım Atlanta ise ligdeki 51. yenilgisini aldı. Dejounte Murray 19 sayı, Saddiq Bey ve Zion Williamson ise 18’er sayılık katkı verdi. Alperen Şengün’ün performansı, hem Rockets taraftarlarını hem de NBA izleyicilerini büyüledi.

KEVIN DURANT’TAN DESTEK

Maçta Kevin Durant 20 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti. Şengün’ün liderliğindeki Houston Rockets, sahadan farklı skorla galip ayrıldı ve playoff iddiasını güçlendirdi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 135 - Miami Heat: 118

Brooklyn Nets: 116 - Sacramento Kings: 99

Charlotte Hornets: 99 - Boston Celtics: 114

Portland Trail Blazers: 123 - Washington Wizards: 88

Toronto Raptors: 139 - Orlando Magic: 87

New Orleans Pelicans: 102 - Houston Rockets: 134

Oklahoma City Thunder: 111 - New York Knicks: 100

Denver Nuggets: 116 - Golden State Warriors: 93