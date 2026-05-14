Maç sırasında saldırı alarmı! Arda Turan neye uğradığını şaşırdı

Ukrayna Ligi’nde şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk, 28. hafta karşılaşmasında Obolon Kyiv deplasmanında sıra dışı anlar yaşadı. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki ekip, hava saldırısı sirenlerinin gölgesinde sahaya çıktı.
Karşılaşmanın başlangıç saati 18.00 olarak açıklansa da, bölgede verilen hava saldırısı alarmı nedeniyle mücadele 45 dakika gecikmeli başladı. Yaşanan belirsizliğe rağmen sahaya etkili çıkan Shakhtar Donetsk, henüz ilk dakikalarda üstünlüğü ele geçirdi. Turuncu-siyahlılar, 9. dakikada Luca Meirelles’in golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren konuk ekip, 14. dakikada Alaa Ghram’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve kısa sürede kontrolü eline aldı.
Maçın 18. dakikasında stadyumda yeniden hava saldırısı alarmı verilince futbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına yöneldi. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından mücadele 20.15’te hakemin hava atışıyla yeniden başladı.
Ancak sahadaki oyun uzun süre devam edemedi. Bu kez 25. dakikada üçüncü kez sirenler çalınca maç yeniden durdu. Yaşanan gelişmeler karşısında Arda Turan ve oyuncuların şaşkınlığı dikkat çekti.
Tüm aksaklıklara rağmen Ukrayna Futbol Federasyonu karşılaşmanın oynanmasını talep etti. Verilen karar doğrultusunda ilk yarının kalan bölümü yalnızca 5 dakika oynatıldı. Shakhtar Donetsk, devre arasına 2-1’lik üstünlükle girdi.
Karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri de Shakhtar Donetsk’in sosyal medya paylaşımı oldu. Üçüncü alarmın ardından kulüp hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hava saldırı uyarısı. Lviv'deki maç kesintiye uğradı! Düşmana duyduğumuz nefreti tarif edecek kelime yok."
