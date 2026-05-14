Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu!

2026 Turkcell Süper Kupa’da mücadele edecek takımlar belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, lig ikincisi Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor kupada yer alacak. Beşiktaş ise ikinci kez organizasyon dışında kaldı.

Cevdet Berker İşleyen

2026 Turkcell Süper Kupa’da mücadele edecek dört takım netleşti. Süper Lig’i zirvede tamamlayan Galatasaray’ın yanı sıra sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ile Türkiye Kupası’nda finale yükselen Konyaspor ve Trabzonspor, organizasyonda yer alma hakkı kazandı.

DÖRT TAKIMLI FORMAT DEVAM EDİYOR

Son iki sezondur uygulanan dört takımlı Süper Kupa formatı bu yıl da devam edecek. Lig şampiyonu Galatasaray ve lig ikincisi Fenerbahçe’nin yanında, Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ile Trabzonspor kupada boy gösterecek.

TARİH İÇİN GÖZLER TFF’DE

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 2026 Turkcell Süper Kupa’nın oynanacağı tarih ve organizasyon detaylarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. Karşılaşmaların hangi şehirde yapılacağı da merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YOK

Beşiktaş ise son iki sezondur dört takımlı olarak düzenlenen Süper Kupa organizasyonuna katılım hakkı elde edemedi. Siyah-beyazlı ekip, 2026 organizasyonunun da dışında kaldı.

