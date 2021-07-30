Alperen Şengün Houston Rockets'ta

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün NBA'deki takımı Houston Rockets oldu.

Alperen Şengün'ü 16. sıradan seçen Oklahoma City Thunder, bu hakkını Houston Rockets ile takasladı ve böylece Milli oyuncumuzun yeni takımı da belli oldu.

Genç basketbolcumuz böylelikle sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla mücadele eden 11. isim olacak.

