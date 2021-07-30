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Alperen Şengün Houston Rockets'ta

30.07.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'dan takasladığı 16. sıra hakkıyla milli basketbolcu Alperen Şengün'ü seçti.

Alperen Şengün Houston Rockets'ta

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün NBA'deki takımı Houston Rockets oldu.

Alperen Şengün'ü 16. sıradan seçen Oklahoma City Thunder, bu hakkını Houston Rockets ile takasladı ve böylece Milli oyuncumuzun yeni takımı da belli oldu.

Genç basketbolcumuz böylelikle sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla mücadele eden 11. isim olacak.

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NBA
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