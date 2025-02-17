Alperen Şengün, NBA 2025 All-Star'da tarihe geçti! Shaquille O'Neal'dan canlı yayında övgü dolu sözler: "Türk Terminatör"

NBA All Star 2025 yeni formatıyla bugün ilk kez görücüye çıktı. 74. kez düzenlenen dev organizasyonda temsilcimiz Alpere Şengün de sahne aldı. huck's Global Stars Kenny's, Young Stars'ı 41-32 yenerek finalde Shaquille O'Neal'ın takımı ile karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün takımı finalde Shaquille O'Neal'ın takımına kaybederek organizasyonda ikinci oldu.

ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ

2025 NBA All Star'da oynamaya hak kazanan Alperen Şengün, bu deneyimi Mehmet Okur'dan sonra yaşayan ikinci Türk oyuncu oldu. NBA All Star 2025 ilk maçında 2'de 2 isabetle başlayan Alperen Şengün, Young Stars'a karşı 4 sayı attı.

SHAQ: TÜRK TERMİNATÖR

Mücadelede 4 dakika 19 saniye süre alan Alperen Şengün'e efsane basketbolcu Shaquille O'Neal övgüler yağdırdı. Canlı yayında Alperen'i öven Shaquille O'Neal, "Türk Terminatör" sözleriyle Alperen'i destekledi.

CURRY MVP SEÇİLDİ

2025 NBA All Star MVP'si 12 sayı, 4 ribaunt ile Stephen Curry oldu.