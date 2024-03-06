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  4. Alperen Şengün NBA'da parladı! Rekorlar peş peşe geldi: 45 sayılık tarihi performansla Mehmet Okur'u geride bıraktı

Alperen Şengün NBA'da parladı! Rekorlar peş peşe geldi: 45 sayılık tarihi performansla Mehmet Okur'u geride bıraktı

06.03.2024 08:18
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği karşılaşmada tarihi bir performansa imza attı. Şengün maçı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk performansla tamamladı. Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki Rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.

NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Maça milli basketbolcu Alperen Şengün'ün istatistikleri damga vurdu.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN KARİYER VE NBA REKORU

Müsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.

Sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.

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NBA'DE EN ÇOK SAYI ATAN TÜRK BASKETBOLCU OLDU

Öte yandan Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki Rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.

Son olarak Alperen Şengün, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.

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