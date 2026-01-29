Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Houston'a Spurs karşısında o da yetmedi

NBA’de San Antonio Spurs, Houston Rockets karşısında 111-99’luk skorla galip geldi. Rockets’ın ev sahibi olduğu karşılaşmada Spurs, 16 sayı geriden gelerek maçı çevirmeyi başardı ve önemli bir galibiyete imza attı.

MAÇA WEMBANYAMA DAMGA VURDU...

Spurs’ta Victor Wembanyama gecenin yıldızı oldu; 28 sayı, 16 ribaund ve 5 blokla takımını zafere taşırken rakip üzerinde domine bir performans sergiledi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE DOUBLE!

Houston cephesinde ise Alperen Şengün dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıktı. Milli pivot, sahada aktif rol aldı ve Rockets için 18 sayı, 10 ribaund ve 7 asist ile adeta bir triple-double çizgisinde etkili oldu.