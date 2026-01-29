SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Houston'a Spurs karşısında o da yetmedi

NBA'de Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde San Antonio Spurs'a 111-99’luk skorla mağlup oldu. maçta bir ara farkı 16 sayıya kadar çıkaran Houston'da Alperen Şengün 18 sayı, 10 ribaund ve 7 asist ile adeta bir triple-double çizgisinde etkili oldu.

Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Houston'a Spurs karşısında o da yetmedi
Burak Kavuncu

NBA’de San Antonio Spurs, Houston Rockets karşısında 111-99’luk skorla galip geldi. Rockets’ın ev sahibi olduğu karşılaşmada Spurs, 16 sayı geriden gelerek maçı çevirmeyi başardı ve önemli bir galibiyete imza attı.

MAÇA WEMBANYAMA DAMGA VURDU...

Alperen Şengün triple-double ın kıyısından döndü! Houston a Spurs karşısında o da yetmedi 1

Spurs’ta Victor Wembanyama gecenin yıldızı oldu; 28 sayı, 16 ribaund ve 5 blokla takımını zafere taşırken rakip üzerinde domine bir performans sergiledi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE DOUBLE!

Houston cephesinde ise Alperen Şengün dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıktı. Milli pivot, sahada aktif rol aldı ve Rockets için 18 sayı, 10 ribaund ve 7 asist ile adeta bir triple-double çizgisinde etkili oldu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Ali Çelikler'dan flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası! "5 sayfa mektup" Serdar Ali Çelikler'dan flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası! "5 sayfa mektup"
İngilizler, G.Saray'ın M. City'e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı!İngilizler, G.Saray'ın M. City'e yenilmesinin nedenini böyle açıkladı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NBA Houston Rockets Alperen Şengün son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.