Barcelona’da Joan Laporta, yeniden başkan seçildi

La Liga takımlarından Barcelona’da gerçekleştirilen başkanlık seçimini mevcut başkan Joan Laporta kazandı. Laporta, Katalan ekibine 5 yıl daha başkanlık yapacak.

Barcelona’da Joan Laporta, yeniden başkan seçildi
Cevdet Berker İşleyen

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’da başkanlık seçiminde Joan Laporta ile Victor Font yarıştı. Yaklaşık 48 bin oyun kullanıldığı seçimde oyların 32 bin 934’ünü alan Joan Laporta, 4. kez başkanlık koltuğunda oturmaya hak kazandı. Laporta, kulübü 2031 yılına kadar yönetme hakkı elde etti.

Sonuç açıklandıktan kısa bir süre sonra konuşan Laporta, "Bu çok önemli bir sonuç ve bize büyük bir güç veriyor. Bizi durdurulamaz kılıyor. Kimse bizi durduramayacak. Önümüzde heyecan verici yıllar var. Hayatımızın en güzel yılları olacak" dedi.

Seçimde Joan Laporta’nın rakibi Vctor Font 14 bin 385 oy alırken, 984 oy da geçersiz sayıldı.

