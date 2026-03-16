Enes Batur 3 yıl sonra YouTube'a geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Enes Batur, uzun bir aranın ardından YouTube’a dönüş yaptı. Paylaştığı yeni videoda hem yaşadığı zorlu sürece değinen hem de takipçilerine açıklamalarda bulunan ünlü içerik üreticisi, özellikle son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı Batur’un değişimini konuşmaya başladı.

Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ları arasında gösterilen Batur, yaşadığı zor süreç nedeniyle platformdan uzaklaşmış ve uzun süre ortalarda görünmemişti. Ancak son yayımladığı video ile yeniden YouTube’a dönüş yapan fenomen, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

"AYLARCA KİMSEYLE KONUŞMADIM"

Yaşadığı duygusal çöküşü anlatan Batur, "Hayat amacımı kaybettim. Amacım, Youtube video çekmek ve arkadaşlarımın olmasıydı. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Düşüşe geçtim, depresyona girdim. Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür dilerim" şeklinde konuştu.

Batur'un 'Hayattayım vlog' adıyla yayınladığı videosu 21 saatte 9.2 milyon görüntülenme aldı. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Enes Batur, dönüş videosuyla sadece 24 saat içinde servet değerinde gelir elde etti.

SERVET KAZANDI

YouTube reklamlarından 2 milyon TL kazanan ünlü isim, bağışlardan 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL alarak toplamda 6 milyon TL kazanca ulaştı. Bu rakam Türkiye’de ulaşılan en yüksek günlük kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti