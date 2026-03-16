Enes Batur 3 yıl sonra YouTube'a geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

YouTube’un en çok takip edilen isimlerinden Enes Batur, "Hayattayım" videosuyla platforma dönüş yaptı. İlk 24 saatte 10 milyon izlenmeye ulaşan Enes Batur'un 24 saatte kazandığı para adeta dudak uçuklattı.

Öznur Yaslı İkier

Enes Batur, uzun bir aranın ardından YouTube’a dönüş yaptı. Paylaştığı yeni videoda hem yaşadığı zorlu sürece değinen hem de takipçilerine açıklamalarda bulunan ünlü içerik üreticisi, özellikle son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı Batur’un değişimini konuşmaya başladı.

Bir dönem Türkiye’nin en popüler YouTuber’ları arasında gösterilen Batur, yaşadığı zor süreç nedeniyle platformdan uzaklaşmış ve uzun süre ortalarda görünmemişti. Ancak son yayımladığı video ile yeniden YouTube’a dönüş yapan fenomen, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

"AYLARCA KİMSEYLE KONUŞMADIM"

Yaşadığı duygusal çöküşü anlatan Batur, "Hayat amacımı kaybettim. Amacım, Youtube video çekmek ve arkadaşlarımın olmasıydı. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Düşüşe geçtim, depresyona girdim. Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür dilerim" şeklinde konuştu.

Batur'un 'Hayattayım vlog' adıyla yayınladığı videosu 21 saatte 9.2 milyon görüntülenme aldı. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Enes Batur, dönüş videosuyla sadece 24 saat içinde servet değerinde gelir elde etti.

SERVET KAZANDI

YouTube reklamlarından 2 milyon TL kazanan ünlü isim, bağışlardan 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL alarak toplamda 6 milyon TL kazanca ulaştı. Bu rakam Türkiye’de ulaşılan en yüksek günlük kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oscar'da ödülleri topladı! Konusu merak edildiOscar'da ödülleri topladı! Konusu merak edildi
O detay gözden kaçmadı! Herkes aynı yorumu yaptıO detay gözden kaçmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

