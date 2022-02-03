YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Alperen Şengün’lü NBA All-Star heyecanı TV+’ta yaşanacak

Alperen Şengün’lü NBA All-Star heyecanı TV+’ta yaşanacak

03.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alperen Şengün’lü NBA All-Star heyecanı TV+’ta yaşanacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli basketbol ligi NBA’de yılın organizasyonu olan All-Star hafta sonu heyecanı TV+’ta yaşanacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+’ta spor şöleni hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en önemli spor organizasyonları NBA ve NFL’in yanı sıra Avrupa’nın en değerli futbol ligi İngiltere Premier League’in ve İtalya Serie A’nın heyecanı da TV+’ta sporseverlerle buluşuyor.

Sporseverler, şubat ayında TV+’ta basketbol şölenine şahitlik edecek. Dünyanın en önemli basketbol liglerinden biri olan NBA’de All-Star heyecanı TV+’ta yaşanacak. 18-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek NBA All-Star hafta sonunda milli basketbolcu Alperen Şengün de forma giyecek. Başarılı oyuncu, Rising Star mücadelesinde yer alırken hem bu maçın hem de tüm All-Star hafta sonunun heyecanı TV+’ta yaşanacak.

TV+’ta şubat ayının bir diğer önemli spor organizasyonu da NFL’de şampiyonu belirleyecek Super Bowl mücadelesi olacak. 13 Şubat’ta Kaliforniya’daki SoFi Stadyumu’nda Los Angeles Rams ile Cincinnati Bengals, sezonu şampiyon tamamlamak için karşı karşıya gelecek. Rams’in ikinci, Bengals’in ise ilk şampiyonluğunu aradığı mücadele TV+’tan yayınlanacak.

Şubat ayı boyunca İngiltere Premier League’de tüm maçlar, TV+ ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. İtalya Serie A’da ise Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, milli futbolcunun eski takımı Milan’la kozlarını TV+ ekranlarında paylaşacak. Milano derbisi, 5 Şubat’ta TV+’tan naklen yayınlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
AK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajıAK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajı
Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam ettiAdanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
NBA Turkcell

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Polen Eczanesi
Atasehir
Ayşenur Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.