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Alp’in şampiyonu çiçeklerle karşılandı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Uluslararası FIS Çocuk Kupası Alp Disiplininde ülkemize bir altın bir de bronz madalya kazandıran Ceren Reyhan Yıldırım, milli takımdan arkadaşları ile birlikte Erzurum Havalimanında çiçeklerle karşılandı.Erzurum Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Uluslararası Çocuk Kupası Alp Disiplinin de bir altın madalya bir de bronz madalya kazandı.Milli takımdan arkadaşları Murat Dilik ve Mahmut Kazanç ile birlikte Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ve Sırbistan’da yapılan Uluslararası FIS Çocuk Kupası yarışlarında ülkemizi temsil eden Antrenörler Serhat Aktaş ve Demet Karslı’nın öğrencisi Ceren Reyhan Yıldırım, Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.

Uluslararası FIS Çocuk Kupası Alp Disiplininde ülkemize bir altın bir de bronz madalya kazandıran Ceren Reyhan Yıldırım, milli takımdan arkadaşları ile birlikte Erzurum Havalimanında çiçeklerle karşılandı.
Erzurum Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Uluslararası Çocuk Kupası Alp Disiplinin de bir altın madalya bir de bronz madalya kazandı.
Milli takımdan arkadaşları Murat Dilik ve Mahmut Kazanç ile birlikte Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ve Sırbistan’da yapılan Uluslararası FIS Çocuk Kupası yarışlarında ülkemizi temsil eden Antrenörler Serhat Aktaş ve Demet Karslı’nın öğrencisi Ceren Reyhan Yıldırım, Erzurum’da çiçeklerle karşılandı. Erzurum Gençlik Spor ve TOHM sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, havalimanında gurur dolu anlar yaşadı.
TOHM Alp Disiplini Kayak Antrenörü Serhat Akdaş ile birlikte Erzurum Havalimanına iniş yapan Ceren Reyhan Yıldırım çiçeklerle karşılandı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen, TOHM Müdürü Murat Tanas, Erzurum GSİM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı ile Milli Sporcunun babası Macit Yıldırım ve annesi İldem Yıldırım tarafından karşılanan Ceren Reyhan Yıldırım, büyük bir sevinç yaşarken, daha büyük başarılar için şimdiden söz verdi.
Antrenörler Serhat Aktaş ve Demet Karslı’nın öğrencisi olan milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ve Sırbistan’da 15 ülkeden 90 sporcunun katıldığı FIS Çocuk Kupası’nda 1. ve 3. Lük derecelerini alarak Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme başarısı gösterdi.
Milli kayakçı, Saraybosna’da üçüncülük kürsüsüne çıkarken, Sırbistan’da şampiyonluk kürsüsüne çıkan sporcu oldu.
Milli takım ve TOHM Kayak Antrenörü Serhat Aktaş ile Demet Karslı’nın öğrencisi Ceren Reyhan Yıldırım’ı çiçeklerler karşılayan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen ile TOHM Müdürü Murat Tanas, şampiyon kayakçıyı bağrına bastı.
Tilkidöğen ve Tanas, “Ceren gösterdiği üstün performansı ile bizleri hem gururlandırdı, hem de sevindirdi. İnşallah bundan sonra daha büyük başarıları ve madalyaları ülkemize kazandırır” dedi.
Ceren Reyhan Yıldırım’ın FIS Kupası’nda elde ettiği başarı Erzurum TOHM’da da büyük sevinç yaşattı. GSİM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı, “ Ceren Reyhan Yıldırım’ın elde ettiği bu başarıdan ötürü kendisini, Erzurum Gençlik Spor Kulübünü ve TOHM Alp disiplini antrenörlerimizi tebrik eder, Başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.
Milli sporcunun babası Macit Yıldırım da, Ceren’in Türk sporuna hizmet etmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, kızları ile gurur duyduklarını söyledi.

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