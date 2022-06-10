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ALS hastası 7 yaşındaki kızının ilk adımını görmek istiyor

10.06.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Fatma Aydın: - "Her gün rehabilitasyon merkezine, fizik tedaviye ve atlı terapiye götürüyorum. Şimdi çok şükür ayakta biraz durabiliyoruz, inşallah Merve'nin bir adım attığını görürüm, tek hayalim bu"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da 4 çocuk annesi Fatma Aydın, ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastası 7 yaşındaki kızının bir adım atabilmesi için çaba gösteriyor.

Seyhan ilçesinde yaşayan Fatma Aydın (37), nörolojik rahatsızlığı nedeniyle konuşamayan ve yürüyemeyen kızını, hayata tutunabilmesi için her gün fizik tedavi merkezine götürüyor.

Belirli zamanlarda da atlı terapiye ve yüzmeye götürdüğü kızıyla sürekli ilgilenen anne, Merve'nin kendi başına ayağa kalkabilmesi için evde de çeşitli hareketler yaptırıyor.

Kızı ile göz hareketleriyle anlaşan anne, kaplumbağa derecesinde emekleme pozisyonuna getirdiği Merve'nin adım atacağı günün hayalini kuruyor.

Anne Fatma Aydın, AA muhabirine, 6 aylıkken hareketlerinde bir sıkıntı olduğunu fark ettiği kızını doktora götürdüğünü söyledi.

Kızına daha önce hiç duymadığı ALS tanısının konulduğunu anlatan anne Aydın, doktorun, Merve'nin hastalığı nedeniyle kaslarının gelişemeyeceğini söylemesiyle adeta yıkıldığını belirtti.

- "Şimdi çok şükür ayakta biraz durabiliyoruz"

Anne Aydın, "Merve için toparlanmam gerektiğini düşündüm ve o günden bu yana çabalıyorum. Her gün rehabilitasyon merkezine, fizik tedaviye ve atlı terapiye götürüyorum. Şimdi çok şükür ayakta biraz durabiliyoruz. Kaplumbağa derecesinde emekleme yapabiliyoruz. İnşallah Merve'nin bir adım attığını görürüm, tek hayalim bu." diye konuştu.

Aydın, eşinin günübirlik işlerde çalıştığını, bu nedenle bir bebek gibi olan Merve'nin her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini kaydetti.

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