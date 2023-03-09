MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? 9 Mart TRT1 yayın akışı

Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? 9 Mart TRT1 yayın akışı

09.03.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alsancak dizisi bir süredir ekranlarda yer almıyordu. TRT1'in yeni ve iddialı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hikayelerini anlatan dizi, izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Peki Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? İşte 9 Mart TRT1 yayın akışı...

Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? 9 Mart TRT1 yayın akışı

Al Sancak dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin başrolde olduğu dizi, ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan dizinin 6. bölümü araştırılıyor. Peki Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? Ayrıntılar haberimizde...

ALSANCAK DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Al Sancak dizisi her hafta perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle yayına ara veren dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

2-1671297353

Al Sancak dizisi perşembe günleri saat 20.00'de ekrana geliyor.

ALSANCAK BU AKŞAM VAR MI?

Al Sancak dizisi bu akam yeni bölümü ile ekranda olacak. Sevilen dizinin bu akşam 6. bölümü yayınlanacak. Deprem nedeniyle dizi ve eğlence programlarına verilen ara yavaş yavaş sona eriyor. Televizyon kanalları yayın akışlarında normale dönmeye başladı.

806x378-al-sancak-dizisi-nerede-hangi-ilde-ve-ilcede-cekiliyor-trt-1-al-sancak-dizisi-konusu-ne-oyunculari-kimler-1674763538981

9 MART TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:45 Vuslat
09:10 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Adını Sen Koy
14:20 Seksenler
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:10 Yürek Çıkmazı
02:10 Seksenler
04:30 Yunus Emre
06:00 Kapanış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatak sahnesi olay olmuştu! Yalı Çapkını'nda seyirciye ters köşeYatak sahnesi olay olmuştu! Yalı Çapkını'nda seyirciye ters köşe

En Çok Okunan Haberler

Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!

Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Hatay'da yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

Hatay'da yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.