Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? 9 Mart TRT1 yayın akışı

Al Sancak dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin başrolde olduğu dizi, ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan dizinin 6. bölümü araştırılıyor. Peki Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? Ayrıntılar haberimizde...
Al Sancak dizisi her hafta perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle yayına ara veren dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Al Sancak dizisi perşembe günleri saat 20.00'de ekrana geliyor.
Al Sancak dizisi bu akam yeni bölümü ile ekranda olacak. Sevilen dizinin bu akşam 6. bölümü yayınlanacak. Deprem nedeniyle dizi ve eğlence programlarına verilen ara yavaş yavaş sona eriyor. Televizyon kanalları yayın akışlarında normale dönmeye başladı.
06:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:45 Vuslat
09:10 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Adını Sen Koy
14:20 Seksenler
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:10 Yürek Çıkmazı
02:10 Seksenler
04:30 Yunus Emre
06:00 Kapanış