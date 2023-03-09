Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? 9 Mart TRT1 yayın akışı

Al Sancak dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin başrolde olduğu dizi, ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan dizinin 6. bölümü araştırılıyor. Peki Alsancak dizisi ne zaman, hangi gün? Alsancak bu akşam var mı? Ayrıntılar haberimizde...

ALSANCAK DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Al Sancak dizisi her hafta perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle yayına ara veren dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Al Sancak dizisi perşembe günleri saat 20.00'de ekrana geliyor.

ALSANCAK BU AKŞAM VAR MI?

Al Sancak dizisi bu akam yeni bölümü ile ekranda olacak. Sevilen dizinin bu akşam 6. bölümü yayınlanacak. Deprem nedeniyle dizi ve eğlence programlarına verilen ara yavaş yavaş sona eriyor. Televizyon kanalları yayın akışlarında normale dönmeye başladı.

9 MART TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:45 Vuslat

09:10 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Adını Sen Koy

14:20 Seksenler

16:40 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:10 Yürek Çıkmazı

02:10 Seksenler

04:30 Yunus Emre

06:00 Kapanış

