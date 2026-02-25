Eylem Aytaş defilede bir adım dâhi atamadı! Durdu düzeltti ama yine olmadı! Kimse anlam veremedi

Open Stage Moda Günleri’nin 16-17-18 Şubat’ta Fişekhane’de bu kez 6.’sı gerçekleştirildi.

Organizasyonunu ve koreografisini Banu Noyan’ın gerçekleştirdiği Open Stage Fashion Week’de muhteşem defilelerin son gününde yine yoğun ilgiyle karşılandı.

Defilenin son gününe manken Eylem Aytaş'ın yürürken yaşadıkları damga vurdu. Aytaş, podyumda bir adım bile atamadı. Ünlü manken durup ayakkabısını düzeltti ancak yine yürümeyi başaramadı.

Eylem Aytaş son çareyi ayakkabıları çıkartmakta buldu. Defileyi ayakkabıları eline alarak sonlandıran ünlü mankenin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Aytaş'ın o anlarına; 'izlerken bileklerim burkuldu', 'Heyecandan yürümeyi unutmuş', 'Ay gülmemeliyim', 'Provalarda giymeden mi yürümüş' gibi yorumlar yapıldı.