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  4. Alsancak Premium ve Celal Bayar Üniversitesi Red Bull Half Court Dünya Finali’nde sahaya çıkıyor

Alsancak Premium ve Celal Bayar Üniversitesi Red Bull Half Court Dünya Finali’nde sahaya çıkıyor

29.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde 24 ülkeden, kadınlarda ise 15 ülkeden sokak basketbol takımı büyük finalde dünyanın en iyisi olmak için sahaya çıkacak

İSTANBUL (AA) - Alsancak Premium erkek basketbol takımı ve Celal Bayar Üniversitesi kadın basketbol takımı Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Red Bull açıklamasına göre, sokak kültürü ile basketbolu buluşturan ve amatör basketbolcuların hünerlerini özgürce sergilediği Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının dünya finali bu hafta sonu Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek. Erkeklerde 24 ülkeden, kadınlarda ise 15 ülkeden sokak basketbol takımı büyük finalde dünyanın en iyisi olmak için sahaya çıkacak.

Elemelerin 30 Eylül’de yapılacağı turnuvada dünyanın en iyi kadın ve erkek sokak basketbolcuları 1 Ekim günü kupalarına uzanacak.

Türkiye finalinde erkekler kategorisinde Hasketbol karşısında galip gelen Alsancak Premium takımı Red Bull Half Court 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. Alsancak Premium, 2021 yılında da Red Bull Half Court erkekler kategorisinde Türkiye’nin en iyi 3x3 basketbol takımı olmayı başarmıştı.

Kadınlar kategorisinde ise Türkiye’nin en iyisi olduğunu ispatlayan Celal Bayar Üniversitesi kadın basketbol takımı da dünya finalinde hünerlerini sergileyecek bir diğer temsilcimiz olacak. Red Bull Half Court ile ilgili detaylara redbull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

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