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Alsancak Stadı'nda geri sayım

07.03.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Alsancak Stadı'nda geri sayım

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında tekrardan yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor.

İzmirli futbolseverlerin yıllardır büyük hasretle beklediği Alsancak Stadı'nın yeniden inşaat sürecinde geri sayıma geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıkıldığı yerde yeniden yapılan statta çalışmalarda sona yaklaşıldı.

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Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Alsancak Stadı'nda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 adet loca, basın toplantı salonu, protokol alanları, yeme içme mekanları ve çok amaçlı salon yapımı tamamlandı. Tribün çatılarının tamamen kapanmasıyla silüeti ile İzmir'de fark edilen statta kalan kısımlar için ikmal ihalesi bekleniyor. Çürük olduğu için 2014'te kapatılıp 2015'te yıkıldıktan sonra Nisan 2017'de 54 milyon 880 bin TL'ye ihale edilen stadın yapım süreci projedeki yeni eklemeler, aradan geçen zamanda inşaatın maliyet farkı ve koronavirüs pandemisi nedeniyle uzadı.

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Bu sezon devre arasına yetişme hedefi pandemiye takılan stadın yeni sezonda kapılarını açması bekleniyor. İlk yapımı 1910'a dayanan, yıkılmadan önceki son şeklini 1971 yılında alan Alsancak Stadı'nda Mustafa Denizli ve Metin Oktay gibi Türk futboluna mal olan futbolcular top koşturdu. İzmir Limanı tarafındaki idari binanın yanı sıra diğer kale arkasına ilk kez 800 kişi kapasiteli misafir tribünü de yapılıp bu bölümün de üstü kapatılan stadın tamamlandığında 15 bin seyirci kapasiteli olacağı açıklandı. Ikinci ihalenin ardından statta zemin çalışmalarının ve koltuk montajının en kısa sürede başlayacağı ifade edildi. İzmir Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten de Alsancak Stadı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ERTEN: STAT KENTE ÇOK YAKIŞACAK

Alsancak Stadı'nın çok işlevsel ve kente yakışacak bir tesis haline geleceğini ifade eden Erten, "İlk etapta karşılıklı iki tribün ve eski bölge binasının yerine tek katlı bir bina yapılması şeklinde planlanan stat yapılan girişimler ve Spor Bakanlığı'nın bu iyileştirmeleri kabul etmesi sonucunda çok daha işlevsel bir hale getirildi. Önde yer alan bina 4 kata çıkarıldı ve gelir getirici alanlar oluşturuldu. Bu sayede çatı kabuğu yekpare hale getirildi. Aynı zamanda deniz cephesinden gelen rüzgarın karşılaşmalarda sorun yaratmasının önüne geçildi. Ayrıca kale arkası tarafına misafir takım tribünü projeye eklendi. Artık misafir takım taraftarlarımız kendilerine ayrılan bu tribünden maçları izleyecekler. Geçmişte aynı tribünün paylaşılması ve aynı noktadan giriş çıkış yapılması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bunun önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

"PANDEMİ İNŞAATI ETKİLEDİ"

Koronavirüs koşullarının stat yapımını etkilediğini anlatan Ali Erten, "Tabii bütün bu eklemeler ve iyileştirmeler toplam maliyeti arttırdı. Ayrıca son bir yıldır pandemi koşullarında kontrollü olarak çalışılabildi. Bütün bunlar süre anlamında işi uzattı. Ancak bu tür yatırımlar kente 70-80 yıl hizmet ederler. Bu nedenle ayrıntılara dikkat etmek ve uzun vadeli düşünmek gerekir. İyileştirme ve geliştirme taleplerine maliyet artışı olmasına rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığı hep olumlu yanıt verdi. Bunun için Spor Bakanlığımıza ve sürece başından beri destek veren siyasi temsilcilerimize gönülden bir teşekkür borcumuz var. Şu an inşaatın yaklaşık yüzde 80'lik kısmı tamamlanmış durumda. Kalan işler için ikmal ihalesinin yapılması bekleniyor. Normal çalışma hızı ile önümüzdeki sezona yetişmesini bekliyoruz" yorumunu yaptı.

"BU STATLA ÖVÜNECEĞİZ"

İzmir'in Alsancak Stadı'yla her zaman övüneceğini belirten Erten sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolun kent ekonomisine ve sosyal hayatına pozitif katkısı tartışılmayacak bir şey. Ancak bunun için dünya standartlarında tesislere ihtiyacımız var. Bu açıdan baktığımızda Göztepe Stadı'ndan sonra Alsancak Stadı inşaatının bitmesi ve sonrasında ümit ediyorum ki Karşıyaka Stadı'nın hizmete girmesi İzmir ve kulüplerimiz için büyük kazanç olacak. Bu tarihi alanlar yaklaşık yüz yıldır var oldukları yerde ve var oldukları amaçlar için yeniden ayağa kalkmış olacaklar. Kentimizde spor ve futbol anlamında çok pozitif işler oluyor. Kulüp başkanlarımız ve yönetimler anlamında harika bir jenerasyon var. Sahada rekabet ederken saha dışında işbirliği ve güç birliği yapabilen, hedef ve vizyon sahibi değerli başkanlarımız var. İzmir Büyükşehir Belediyemizden de içinde bulunduğumuz zor pandemi yılında çok önemli bir maddi destek geldi. Bunun bir örnek olmasını diliyor ve kentin diğer kurumlarının da desteğini bekliyoruz."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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