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ALS'li hastanın "gözleriyle" yazmaya çalıştığı ikinci kitabı vefatıyla yarıda kaldı

14.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALS'li hastanın "gözleriyle" yazmaya çalıştığı ikinci kitabı vefatıyla yarıda kaldı

Düzce'de yatağa bağımlı olmasına rağmen sadece gözlerini kullanarak yazdığı kitabın geliriyle kimsesiz çocuklara destek olan ve Afrika'da su kuyuları açılmasını sağlayan ALS hastası Özlem Özalkan, epilepsi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık iki haftadır epilepsi hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören "Bedensiz Hayat" adlı kitabın yazarı 38 yaşındaki Özalkan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Özalkan'ın cenazesi, Arapçiftliği Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasından sonra mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Baba Cihan Özalkan, AA muhabirine, kızının uzun yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ettiğini fakat epilepsi nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı.

Kızının başladığı ikinci kitabının yarım kaldığını vurgulayan Özalkan, "Kitabını bitiremedi. İlk kitabı birçok kişinin elinde. Ölümü bizleri üzdü. Cenazeye katılan ve arayarak taziyede bulunanlardan Allah razı olsun." dedi.

- İkinci kitabı ailesi tarafından tamamlanarak okurlarıyla buluşturulacak

Ellerindeki güç kaybı nedeniyle 13 yıl önce ALS teşhisi konulmasının ardından zamanla yatağa bağımlı yaşayan, çevresindekilerle sadece gözleriyle iletişim kurabilir hale gelen Özalkan, göz işaretleriyle yazı yazmayı sağlayan özel bilgisayar programı aracılığıyla sosyal medya üzerinden Afrika'da su kuyusu açılması için kampanya başlatmış, yardım kuruluşu aracılığıyla 8 su kuyusu açılmasını sağlamıştı.

Özalkan'ın aynı programla yazdığı, hayatını anlatan "Bedensiz Hayat" adlı kitabı, binlerce kişi tarafından ilgiyle okunmuş, elde edilen gelirin bir kısmı kimsesiz çocuklara bağışlanmış, bir kısmı da Afrika'da su kuyusu açılması için harcanmıştı.

Epilepsi hastalığına yakalanmadan önce ikinci kitabına başlayan Özalkan'ın kitabı, ailesi tarafından tamamlanarak okurlarıyla buluşturulacak.

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