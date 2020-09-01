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Alt liglere de harcama limiti geliyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 01.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Alt liglere de harcama limiti geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de uygulanan takım harcama limitini kademeli olarak TFF 1. Lig'e sonrasında da TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"LİGLERİN TAMAMLANMASI BÜYÜK BAŞARI"

TFF'nin Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan olağan genel kurulunda başkan Nihat Özdemir, delegelerin konuşmalarının ardından söz aldı.

Süper Lig'de uygulanan takım harcama limitinden bahseden Nihat Özdemir, "Süper Lig'e takım harcama limitlerini getirdik. Koyduğumuz harcama limitlerinde takımlar bunların içine girmekte zorlanıyor. Sıkıntıları var. Bu çalışmaları bir taraftan yapıyoruz. Bundan sonraki kademe TFF 1. Lig'e getirilecek. Bunu da oturttuktan sonra TFF 2. Lig, hatta TFF 3. Lig'e takım harcama limitlerini getirmek hedefimiz." diye konuştu.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanması için anlaşma yaptıklarını yineleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"En büyük hedeflerimizden biri, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının gelirlerini artırmak. Her toplantıda bizden maçların yayınlanmasını istediler. Biz de bu arayış içinde birçok yayıncı kuruluş ile temasa geçtik. Gerekli anlaşmayı yaptık. Milli maçlardan sonra sözleşmeyi imzalayacağız. Hem maçları yayınlatacağız hem de takımlarımıza gelir kapısı sağlayacağız. Bu, 2. Lig ve 3. Lig'de oynayan futbolcularımızı motive edecek. TFF olarak özellikle 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden altyapıya önem vermelerini bekliyoruz. Buralardan yetişen gençlerimizin A Milli Takım'da oynamasını istiyoruz."

"ŞİRKETLEŞME ÇOK ÖNEMLİ"

Nihat Özdemir, şirketleşmeye ve sponsorluklara verdikleri öneme değinerek, "Şirketleşme çok önemli. Derneklerden bir an önce kurtulmayı federasyon olarak istiyoruz. Ana hedef, kulüplerin dernek statüsünden kurtulup, anonim şirket statüsünde hayatına devam etmesi. Sponsorlara çok önem veriyoruz. Temiz sermayenin Türk futboluna girmesini, Türk futbolunu desteklemesini istiyoruz. Örnekleri var. Bir takımı alıp hızla bir yerlere taşımaktalar. Özel sektörün takımlardan hisse almasına sıcak bakıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kulüplerin TFF Yönetim Kuruluna destek verdiğini aktaran Özdemir, "Önümüzdeki sezonlarda bunun bilinciyle çalışacağız. Elimizden geldiğince şeffaf ve paylaşımcı olacağız. Önümüzde zor bir yıl bizi bekliyor. Bu yılı bir araya gelerek, konuşarak, birbirimize destek vererek atlatacağız. En önemli konular mali yapı ve sağlık. Bu işleri nasıl beraber götüreceğimizi birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genel kurul, Nihat Özdemir'in konuşmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinden temsilci katılmadı.

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