Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Beşiktaş arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında ortalık karıştı.

Filistin'e destek pankartı açan Türk taraftarlara Gürcistan polisinin orantısız müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu, takımlar soyunma odasına gitti.

BAKAN FİDAN GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşların durumuna ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü

GÜRCÜ BAKAN: "BAYRAKLARI ALAN UEFA YETKİLİLERİ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü.

Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.

Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti. Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi — Mynet (@mynet) November 26, 2026

ÇELİK VE BAK'TAN BEŞİKTAŞ TEPKİSİ: "KABUL EDİLEMEZ"

Batum'da Türk taraftarlara karşı yaşanan polis müdahalesine siyasiler sessiz kalmadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan İsrail takımının saha içi tahrikleri ve Gürcü polisinin sert müdahalesine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz" derken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Bu akşam Gürcistan’da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN BATUM'DAKİ OLAYLARA TEPKİ: "ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan AK Partili Çelik, şunları söyledi;

"Gürcistan’da oynanan maçta “FİLİSTİN’e ÖZGÜRLÜK” pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez.

Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur.

İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz.

Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."

Gürcistan’da oynanan maçta “FİLİSTİN’e ÖZGÜRLÜK” pankartı ve FİLİSTİN BAYRAĞI açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 26, 2026

BAKAN BAK: "BEŞİKTAŞ CAMİAMIZIN YANINDAYIZ!"

X hesabından yaşanan tepki gösteren Bakan Bak şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş camiamızın yanındayız!

Bu akşam Gürcistan’da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum.

Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız.

Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Beşiktaş camiamızın yanındayız!🇹🇷 Bu akşam Gürcistan’da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 26, 2026

BAKAN GÖKTAŞ: "TAHRİK EDİCİ TUTUMU KINIYORUM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum” dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Gürcistan’da oynanan maçta ‘Filistin’e Özgürlük’ pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım” ifadelerini kullandı.