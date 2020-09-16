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Alt yapıya 390 milyon 703 bin TL’lik yatırım yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 Nisan 2019’dan bu yana alt yapıya toplam 390 milyon 703 bin liralık yatırım yaptı.ASAT Genel Müdürlüğü Nisan 2019’dan bugüne kadar merkez ve ilçelere 139 milyon 379 bin TL’lik yatırımla 449 bin 698 metre yeni içme suyu hattı, 49 milyon 854 bin TL’lik yatırımla 68 bin 154 metre kanalizasyon hattı kazandırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 Nisan 2019’dan bu yana alt yapıya toplam 390 milyon 703 bin liralık yatırım yaptı.
ASAT Genel Müdürlüğü Nisan 2019’dan bugüne kadar merkez ve ilçelere 139 milyon 379 bin TL’lik yatırımla 449 bin 698 metre yeni içme suyu hattı, 49 milyon 854 bin TL’lik yatırımla 68 bin 154 metre kanalizasyon hattı kazandırdı. Turizm kenti olan Antalya için hayati öneme sahip atık su arıtmalar için ise 174 milyon 534 bin TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Antalya merkez ve ilçelerine 24 bin metre yağmur suyu drenaj hattı, 5 bin 50 metre tarımsal sulama hattı kazandıran ASAT, 8 Nisan 2019’dan bu yana alt yapıya toplam 390 milyon 703 bin liralık yatırım yaptı.

4 milyar TL’lik yatırım yolda
Önümüzdeki 3.5 yılda içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, tarımsal sulama, atıksu arıtma tesisi ve diğer hizmetler için toplam 4 milyar 166 milyon 489 bin 468 lira yatırım yapılması hedefleniyor.

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