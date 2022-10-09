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Altaş Denizlispor-Pendikspor maçının ardından

09.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Böyle bir maçı bu şekilde kaybetmek hakikaten üzücü" - Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Duran toplar her zaman futbolun içindeki en etkin faktörlerden bir tanesidir. O yüzden biz de bunu doğru kullandık ve kazanmayı başardık"

Altaş Denizlispor-Pendikspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Pendikspor'a 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, sahada ortaya koydukları mücadeleye rağmen yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, basit bir golle mağlup olduklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını ifade eden Bakkal, "Çocukların mücadelesine bu sonuç hiç yakışmadı.'' diye konuştu.

Bakkal, mücadelelerinin devam edeceğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyunu forse edecek oyuncularımızın, sakat oyuncularımızın olması bizim için dezavantaj oluşturmaya başladı. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor. Ortaya konan mücadeleyle karşın böyle bir golle yenilmek bize hiç yakışmadı."

- “Kazanmayı başardık"

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok önemli galibiyet için futbolcularını kutladığını dile getirdi.

Özköylü, maçın zorlu olacağını bildiklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını belirterek, "Maçtan önce de konuştuk. Denizlispor kendi sahasında oynadığı maçlarda hep rakiplere karşı çok ciddi dirençler ortaya koydu. Böyle bir maçın olması beklediğimiz bir durumdu açıkçası. Futbolcu arkadaşlarımıza hep onu söyledik. Hafta boyu çalışmalarımızda hep sabırlı olmamız gerektiğini, oyunun aynen gördüğümüz gibi geçeceğini zaten biliyorduk." diye konuştu.

İlk yarı hiç üretken olmadıklarını anlatan Özköylü, şöyle devam etti:

"Pozisyon üretmekte zorlandık. Ne kadar topa sahip olsak da istediğimiz pozisyonları bulamadık. İkinci yarı bizim pas oyunumuz devam edince rakip yorulmaya başladı. Biraz daha alanlarını kaybetmeye başladılar. Biraz da hata yapmaya başladılar. Bu sırada biz de yavaş yavaş istediğimiz pozisyonlar bulmaya başladık. Neticede gol duran toptan geldi. Duran toplar her zaman futbolun içindeki en etkin faktörlerden bir tanesidir. O yüzden biz de bunu doğru kullandık ve kazanmayı başardık."

Altaş Denizlispor-Pendikspor maçının ardından

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