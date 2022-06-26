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Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

26.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı yaptı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Denizlispor'un 2022-2023 sezonunu Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açtığı kaydedildi.

Futbolcuların teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde ısınma, düz koşu ve adaptasyon çalışması yaptığı belirtildi.

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