Altay 0 - 1 Gençlerbirliği (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde lider Gençlerbirliği deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği 8. maçını da galip tamamladı.

Müsabakadan önce Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahasından gelen sert şutu kaleci Emre önledi.

38. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet İlhan’ın ortasında müsait durumdaki Selçuk kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1

50. dakikada Alper’in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde bulunan Mert Nobre’nin kafa vuruşunda top auta gitti.

65. dakikada Nobre topla Altay ceza sahasına kadar girdi ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çavuş xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Altay: Emre Koyuncu xx, Yasin Palaz x, Ivan Ivanov xx, Pedro Eugenio xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Metin Yüksel x (Adnan Aganovic dk. 57 xx), Hüsamettin Yener x (Murat Uluç dk. 71 x), Tevfik Altındağ xx, Atakan Çankaya x (Leandro Kappel dk. 66 x), Marco Paixao xx

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Claro xx, Kari Arnason xx, Alper Uludağ xx, Yasin Pehlivan xx, Ahmet İlhan Özek xx (Cosmin Matei dk. 79 x), Stephane Sessegnon xx, Selçuk Şahin xxx, Mert Nobre xxx (Bady dk. 89 ?), Jailton Paraiba x (Nadir Çiftçi dk. 63 x)

Gol: Selçuk Şahin (dk. 38) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Atakan Çankaya (Altay)

