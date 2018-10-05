SPOR

Altay 0 - 1 Gençlerbirliği (Spor Toto 1. Lig)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.10.2018 21:30 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Altay, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Altay 0 - 1 Gençlerbirliği (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde lider Gençlerbirliği deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği 8. maçını da galip tamamladı.

Müsabakadan önce Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahasından gelen sert şutu kaleci Emre önledi.
38. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet İlhan’ın ortasında müsait durumdaki Selçuk kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1
50. dakikada Alper’in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde bulunan Mert Nobre’nin kafa vuruşunda top auta gitti.
65. dakikada Nobre topla Altay ceza sahasına kadar girdi ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çavuş xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Altay: Emre Koyuncu xx, Yasin Palaz x, Ivan Ivanov xx, Pedro Eugenio xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Metin Yüksel x (Adnan Aganovic dk. 57 xx), Hüsamettin Yener x (Murat Uluç dk. 71 x), Tevfik Altındağ xx, Atakan Çankaya x (Leandro Kappel dk. 66 x), Marco Paixao xx
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Claro xx, Kari Arnason xx, Alper Uludağ xx, Yasin Pehlivan xx, Ahmet İlhan Özek xx (Cosmin Matei dk. 79 x), Stephane Sessegnon xx, Selçuk Şahin xxx, Mert Nobre xxx (Bady dk. 89 ?), Jailton Paraiba x (Nadir Çiftçi dk. 63 x)
Gol: Selçuk Şahin (dk. 38) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Atakan Çankaya (Altay)

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Eskişehirspor 0 - 3 Hatayspor (Maç özeti)Eskişehirspor 0 - 3 Hatayspor (Maç özeti)
Giresunspor Metin Diyadin ile yollarını ayırdıGiresunspor Metin Diyadin ile yollarını ayırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altay Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunan Haberler

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

UEFA açıkladı! Galatasaray ile anlaşma yeniden inceleniyor...

UEFA açıkladı! Galatasaray ile anlaşma yeniden inceleniyor...

Gazişehir Gaziantepspor'da Ümit Özat sesleri

Gazişehir Gaziantepspor'da Ümit Özat sesleri

Hagi: Galatasaray'a gelmeden önce Newcastle'dan teklif aldım

Hagi: Galatasaray'a gelmeden önce Newcastle'dan teklif aldım

Fenerbahçe'ye SPK'dan 353 milyon TL'lik müjde

Fenerbahçe'ye SPK'dan 353 milyon TL'lik müjde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altay 0 - 1 Gençlerbirliği (Spor Toto 1. Lig)

Altay 0 - 1 Gençlerbirliği (Spor Toto 1. Lig)

Eskişehirspor 0 - 3 Hatayspor (Maç özeti)

Eskişehirspor 0 - 3 Hatayspor (Maç özeti)

Giresunspor Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

Giresunspor Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'

Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'

Gazişehir Gaziantep 2 - 3 Osmanlıspor

Gazişehir Gaziantep 2 - 3 Osmanlıspor

Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!

Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.