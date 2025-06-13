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Altay'a 3 dönem transfer yasağı

3'üncü Lig'e düşen, 4 yıldır borçları nedeniyle transfer yasaklısı olup kadrosunu takviye edemeyen Altay, FIFA'dan gelen şok haberle bir kez daha sarsıldı.

Altay'a 3 dönem transfer yasağı
Berker İşleyen

İzmir temsilcisinin eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı aldığı ortaya çıktı. Kulübün yeni başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki 3 transfer dönemi tahtamız kapalı kalacakmış. Avukatlardan bilgi aldık. FIFA'daki dosyaların her biri 20-50 milyon TL arası. Pazarlıkla yarıya düşer mi? Bilmiyoruz. Pazarlık edince ödemen lazım. Bu paraları ödesek bile 3 dönem FIFA transfer yasağı vermiş. Bizim bu yıl bütçemiz denk. Takımı sahaya çıkarırız, gelecek puan silmeler bizim suçumuz değil" dedi.

Altay Başkanı Gürüz daha sonra yaptığı paylaşımda taraftarların gönlüne biraz olsun su serperek, "Avukatlarımız görüşmek için İsviçre'ye gidiyor. Puan silme cezalarının kaldırılması için dosyalarla anlaşılıp muvafakatname alınacak. TFF ve FIFA'ya sunulacak. Süreçte Altay zarar görmeyecek. Başarılı bir sezonun önünde riskler kalkacak. Avukatların görüşme sonrası süreç netleşir. Biz karamsar değiliz. Siz de kötüyü çağırmayın. Birlikte başarırız" diye konuştu. Altay'da Yüksel Gürüz yönetiminin arka plandaki finansal destekçisi Vahdettin Heyal ise, "UEFA'da 70'e yakın dosya olmuş. Marka ve amblem dahil haciz edilmeyen bir şey kalmamış" bilgisi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altay futbol
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