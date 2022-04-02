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Altay-Antalyaspor maçının ardından

02.04.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Önümüzdeki maçları kazanıp ulaşabileceğimiz hedeflere varmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Önümüzdeki maçları kazanıp ulaşabileceğimiz hedeflere varmak istiyoruz." dedi.

Groenendijk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, başarılı gidişatlarının devam ettiğini söyledi.

Kendileri açısında güzel bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Groenendijk, şöyle konuştu:

"Rakibimizi hayatta tutan bizdik. Son paslarımız daha iyi olsa, fırsatları değerlendirsek ilk yarıda fişi çekebilirdik, bunu yapamadık ve rakibimiz üzerimize geldi. İlk amacımız olan 3 puanı aldık. Şu anda 44 puan yeterli gözükebilir ama bizim taraftarımıza ve şehre daha fazlasını yaşatma düşüncemiz var. Önümüzdeki maçları kazanıp ulaşabileceğimiz hedeflere varmak istiyoruz. Bu maçtan çıkaracağımız dersler de var. Şu anda aldığımız 3 puanı ve iyi gidişimizi kutlayalım. Hatayspor maçına konsantre olacağız."

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