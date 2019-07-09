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Altay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına renklerine kattığı 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, "Her çocuğun, çocukluğunda kurduğu hayali yaşamak çok özel bir durum benim için. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez" dedi.

Altay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez

Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninin ardından dün gece yeni takımının Topuk Yaylası'ndaki kampına katıldı. Genç kaleci imzanın ardından ve kampa katıldıktan sonraki duygularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altay, "Fenerbahçe armasına olan sadakatimle alakalı her zaman sonuna kadar çalışmalarımı ve mücadelemi sürdüreceğim. Her çocuğun, çocukluğunda kurduğu hayali yaşamak çok özel bir durum benim için. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez" diye konuştu.

'TARİH DOLU BU FORMAYI UZUN YILLAR TAŞIMA HEDEFİNDEYİM'

Kampa katılarak ilk antrenmanını yapan Altay Bayındır, "Türkiye'nin en büyük ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu formayı taşıyacak olmanın heyecanı ve sorumluluğu eşsiz. Kamp dönemi benim için bu büyük markayı daha yakından tanımak için bir fırsat olacak. Hocamız Ersun Yanal'ın liderliğinde Fenerbahçe için hep birlikte en iyisini ortaya koyacağız. Fenerbahçe'nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur. Ben de Çubuklu'yu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim. Saracoğlu'nda taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Fenerbahçe kaleci altay

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