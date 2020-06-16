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Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 23:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, müsabaka bitiminde Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak ile tartışma yaşadı. Altay, Parmak'a yaşanan olay sonrası "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de maçın sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" diyerek çıkıştı. Daha sonra Fenerbahçe teknik heyeti Altay'ı soyunma odasına götürdü.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Altay ağlama
bunlar f b yi çözmüş maç sonu kavga et bir yıl daha formayı kap
bak volkan emre nasıl duruyor gavga et kal fenerde
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