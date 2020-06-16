Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de maçın sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" diyerek çıkıştı. Daha sonra Fenerbahçe teknik heyeti Altay'ı soyunma odasına götürdü.
23 yıllık hasret sona erdi!
Trabzonspor finalde!
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Deniz Türüç'e flaş tepki "Otur yerine!"
Barcelonalı yıldızdan Muslera'ya mesaj!
Dev karşılaşmada kadroya alındı!
Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...
Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim
Dili boğazına kaçmıştı... Yaşananları anlattı
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Okuyucu Yorumları 5 yorum