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Altay Bayındır: En derinden üzgünüm

02.11.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, "Konya’da saha içinde sakatlıktan bağımsız olarak hissettiklerim, bugün hala canımı acıtıyor. Üzgünüm, gerçekten kalbimin en derininden üzgünüm" dedi.

Altay Bayındır: En derinden üzgünüm
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etti. Rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır, karşılaşmanın 72'nci dakikasında gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretmişti. Omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay Bayındır, başarılı bir operasyon geçirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altay Bayındır, şu ifadeleri kullandı: "Cuma günü Konya maçı için yola çıkarken, en büyük motivasyonum, takımıma, arkadaşlarıma daha fazla katkı vermek; daima arkamda dimdik duran camiamı mutlu etmekti. Maalesef olmadı. Konya’da saha içinde sakatlıktan bağımsız olarak hissettiklerim, bugün hala canımı acıtıyor. Üzgünüm, gerçekten kalbimin en derininden üzgünüm. Takımımdan böylesi önemli bir dönemde ayrı kalmak, mutluluğu da mutsuzluğu da paylaşamamak çok büyük bir yalnızlık. Ameliyatı yapan doktorumuz başarılı bir ameliyat geçirdiğimi söyledi. İnanıyorum öngörülerden daha hızlı ve daha güçlü döneceğim takımıma. Bu süreçte, güzel dileklerini, dualarını esirgemeyen ve beni bir saniye olsun yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Ailem başta olmak üzere, tüm sporseverlere içten ilgi ve destekleri için teşekkür ederim. Yakında yeniden görüşmek üzere."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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