Altay Bayındır: Fenerbahçe taraftarlarının sesini daha çok duydum

“BİZİM İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ"

Derbi hakkında konulan Altay Bayındır, "Her maçta biz hocalarımızla birlikte konuşuyoruz. Bu maçta benim için geçmiş maçlardan biri gibiydi. Derbi olmasının etkisi olmadı. Her maça aynı şekilde konsantre oluyorum. Hocamızda, Emre abide, Volkan abide tecrübeli insanlar. Büyük bir liderler. Bu maçlarda tecrübeleri çok fazla oldu. Bu maçı oynamış olarak gerekli şeyleri söylediler. Bizim için o maç bu maç önemi yok her maç önemli. Galip gelebilirdik ama olmadı" diye belirtti.