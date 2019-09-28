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Altay Bayındır: Fenerbahçe taraftarlarının sesini daha çok duydum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2019 23:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Altay Bayındır, "Galatasaray taraftarının sesleri duyuldu ama ben daha çok Fenerbahçe taraftarlarının sesini duydum. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, bu maçta topu kaleye sokamadıklarını ifade ederek, "Hiç bir şey bitmiş değil, kaybetsek de kazansakta. Şampiyonluğa kitlenmiş, inananmış bir takımız. İnşallah devamlılığımızı sahaya yansıtıp Antalya maçında da skoru alıp devam ederiz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Galatasaray’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. 1 puan kesinlikle başarılı olmak değil. Biz her maçta olduğu gibi 3 puan için mücadele verdik. Bazen böyle maçlarda olabiliyor. Fazla takılı kalmadan önümüzdeki Antalya maçına en iyi şekilde odaklanıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARLARININ SESİNİ DAHA ÇOK DUYDUM"
Konsantre olma durumu ve taraftarlar hakkında konuşan Bayındır, "Her maç zordur ve konsantre olmak gerekiyor. Benim de ilk derbimdi. Keyifli ve güzel bir mücadele oldu. Sahaya girdiğimizde maça odaklı olduğun için tribünleri takmıyorsun. Galatasaray taraftarının sesleri duyuldu ama ben daha çok Fenerbahçe taraftarlarının sesini duydum. Onlara teşekkür ediyorum" şeklinde belirtti.

“BİZİM İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ"
Derbi hakkında konulan Altay Bayındır, "Her maçta biz hocalarımızla birlikte konuşuyoruz. Bu maçta benim için geçmiş maçlardan biri gibiydi. Derbi olmasının etkisi olmadı. Her maça aynı şekilde konsantre oluyorum. Hocamızda, Emre abide, Volkan abide tecrübeli insanlar. Büyük bir liderler. Bu maçlarda tecrübeleri çok fazla oldu. Bu maçı oynamış olarak gerekli şeyleri söylediler. Bizim için o maç bu maç önemi yok her maç önemli. Galip gelebilirdik ama olmadı" diye belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır Fenerbahçe Galatasaray

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