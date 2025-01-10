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Altay Bayındır için yeni bir başlangıç! Ruben Amorim, aldığı kritik kararı açıkladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 17:25
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Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında yedek kulübesine hapsolan ve kış transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Altay Bayındır için teknik direktörü Ruben Amorim'den flaş bir açıklama geldi. Amorim, düzenlediği basın toplantısında milli file bekçisi ile ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar...

Altay Bayındır için yeni bir başlangıç! Ruben Amorim, aldığı kritik kararı açıkladı

Ligde beklentilerin çok altında kalan Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nın 3. turunda pazar günü Arsenal'in konuğu olacak. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Ruben Amorim basın toplantısı düzenleyerek, dikkat çeken sözler sarf etti.

AYRILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

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Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında yedek kulübesine hapsolan ve kış transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan Altay Bayındır için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan milli oyuncunun, kariyerinin bu döneminde forma giymek istediği için ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

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İngiltere Lig Kupası'nda bu sezon 3 maça çıkan ve 4-3 kaybedilen Tottenham müsabakasında formayı sırtına geçiren milli kalecimiz Altay Bayındır, kalesinde gördüğü goller nedeniyle İngiliz taraftarların tepkisini çekerek eleştirilerin odağı haline gelmişti. Bu maçın ardından 26 yaşındaki kalecinin bir daha forma şansı bulamayacağı ve takımdan ayrılabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

AMORIM DUYURDU

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Arsenal ile oynayacakları kritik müsabaka öncesi teknik direktör Ruben Amorim, bir basın toplantısı düzenleyerek atılan bu iddiaları boşa çıkardı. Öte yandan Amorim, Milli file bekçiye pazar günü şans vereceğini açıkladı.

Altay Bayındır'ın Arsenal karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine Amorim, "Oynayacak Altay. Oynayacak." sözlerini sarf etti.

Ruben Amorim'in Aldığı Karar İle İlgili Ne Düşünüyorsunuz?

Daha Fazla Süre Bulmalı
Takımdan Ayrılması Lazım
İkinci Kaleci Olmayı Kabullenmeli

Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır ingiltere premier lig
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