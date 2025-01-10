Altay Bayındır için yeni bir başlangıç! Ruben Amorim, aldığı kritik kararı açıkladı

Ligde beklentilerin çok altında kalan Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nın 3. turunda pazar günü Arsenal'in konuğu olacak. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Ruben Amorim basın toplantısı düzenleyerek, dikkat çeken sözler sarf etti.

AYRILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında yedek kulübesine hapsolan ve kış transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik haberler çıkan Altay Bayındır için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan milli oyuncunun, kariyerinin bu döneminde forma giymek istediği için ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

İngiltere Lig Kupası'nda bu sezon 3 maça çıkan ve 4-3 kaybedilen Tottenham müsabakasında formayı sırtına geçiren milli kalecimiz Altay Bayındır, kalesinde gördüğü goller nedeniyle İngiliz taraftarların tepkisini çekerek eleştirilerin odağı haline gelmişti. Bu maçın ardından 26 yaşındaki kalecinin bir daha forma şansı bulamayacağı ve takımdan ayrılabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

AMORIM DUYURDU

Arsenal ile oynayacakları kritik müsabaka öncesi teknik direktör Ruben Amorim, bir basın toplantısı düzenleyerek atılan bu iddiaları boşa çıkardı. Öte yandan Amorim, Milli file bekçiye pazar günü şans vereceğini açıkladı.

Altay Bayındır'ın Arsenal karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine Amorim, "Oynayacak Altay. Oynayacak." sözlerini sarf etti.