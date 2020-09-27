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Altay Bayındır iddialı konuştu! ''Fenerbahçe'ye yakışan kazanmaktır''

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2020 22:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası konuştu.

Altay Bayındır iddialı konuştu! ''Fenerbahçe'ye yakışan kazanmaktır''

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır, "Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı. 3 puan için oynadık. İyi bir futbol vardı ama sonuca gidemedik. Fenerbahçe'ye yakışan her zaman kazanmaktır. Bunun için sahaya çıktık ama olmadı. Haftaya alacağımız galibiyetle bunu gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Genç kaleci, "Yeni kurulmuş bir takımız. Oyuncularımız birbirine alışmış değil. Samatta örnek olarak doğru düzgün antrenmana çıkmadan maça çıktı. Eksiklerimize bakacağız, en iyi şekilde inşallah devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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