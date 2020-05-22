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Altay Bayındır'ın menajerinden transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın menajeri Mehmet Ali Çalışkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır için Sheffield United ile Ajax'ın devrede olduğu ve sezon sonunda sarı-lacivertli kulüp ile masaya oturağı gündemde yer bulmaya devam ediyor.

Altay Bayındır'ın menajeri Mehmet Ali Çalışkan son zamanlarda Altay ile ilgili çıkan transfer söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe uzun süreli bir kontratının bulunduğunu belirten Çalışkan: "Altay zaten Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Kulübümüze katkı sağlamak ve başarılı olmak için mücadele ediyoruz. Altay burada çok mutlu ve uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymek ve buranın bir parçası olmak istiyor. Altay ile ilgili olarak herhangi bir kulüpten gelecek olan teklifin resmi muhatabı ise Fenerbahçe Kulübü ve başkanımız Ali Koç'tur. Bütün amacımız Fenerbahçe Kulübü'nün çıkarları doğrultusunda hareket etmektir" şeklinde konuştu. (Sporx)

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