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Altay Bayındır'ın milli takımdaki geleceği tehlikeye girdi! Manchester United'a transfer olarak kendi ayağına sıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 11:25
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EURO 2024 öncesi Altay Bayındır'ın geniş kadroda olup olmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Manchester United'a transfer olduğundan beri adeta maça çıkmayı unutan Altay Bayındır'ın kariyeri için büyük tehlike oluştu.

Altay Bayındır'ın milli takımdaki geleceği tehlikeye girdi! Manchester United'a transfer olarak kendi ayağına sıktı...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın milli takım kariyeri tehlikeye girdi. Bir süredir maç oynamayan yıldız oyuncunun EURO 2024 kadrosunda olması konusunda endişeler yaşanıyor.

MONTELLA MEMNUN DEĞİL

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İlk iki kaleci olarak Mert Günok ve Uğurcan Çakır'ı düşünen Montella, Altay Bayındır'ın forma giyememesinden dolayı rahatsız durumda. Bu olayı Altay Bayındır ile de paylaşan Montella'nın Altay'a forma giyebileceği bir takıma gitmesini önerdiği öğrenildi.

ALTAY AYRILMAK İSTİYOR

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Kariyerinin bu döneminde forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Altay Bayındır'ın kesin olarak sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacağı ifade edildi.

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