Altay Bayındır'ın milli takımdaki geleceği tehlikeye girdi! Manchester United'a transfer olarak kendi ayağına sıktı...

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın milli takım kariyeri tehlikeye girdi. Bir süredir maç oynamayan yıldız oyuncunun EURO 2024 kadrosunda olması konusunda endişeler yaşanıyor.

MONTELLA MEMNUN DEĞİL

İlk iki kaleci olarak Mert Günok ve Uğurcan Çakır'ı düşünen Montella, Altay Bayındır'ın forma giyememesinden dolayı rahatsız durumda. Bu olayı Altay Bayındır ile de paylaşan Montella'nın Altay'a forma giyebileceği bir takıma gitmesini önerdiği öğrenildi.

ALTAY AYRILMAK İSTİYOR

Kariyerinin bu döneminde forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Altay Bayındır'ın kesin olarak sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacağı ifade edildi.





