Altay Bayındır kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'de oynayan Altay Bayındır kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, son olarak sosyal medyada yaptığı 'Savaşa Hayır' paylaşımıyla gündeme geldi. Rusya'nın işgali sonrası Ukraynalı çocukların sığınaktaki fotoğrafını paylaşan futbolcu 'Savaşa hayır' mesajı verdi.

Peki Altay Bayındır kimdir?

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır 14 Nisan 1998 tarihinde Osmangazi, Bursa'da dünyaya geldi. 22 yaşında Türk kaleci Altay Bayındır, Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe'de oynamaya devam ediyor. Genç futbolcu Altay Bayındır, Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştı.

Sarı lacivert takım Fenerbahçe'nin genç kalecisi olarak bilinen Altay Bayındır başarılı performansıyla futbolseverlerin takdirini kazanmış oldu. Avrupa'nın dev kulüpleri de bu performansı sonrası Altay'ı transfer listelerine dahil etti. Son dönemde adından söz ettiren Altay, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında ise şanssız bir sakatlık yaşamıştı.

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2019- Fenerbahçe

2013-2019 MKE Ankaragücü

2007-2011 Bursaspor

2011-2012 Arabayatağıspor

2012-2013 Bursa Yolspor



