Fenerbahçe'den Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili sert tepki: "Cezasız kalmamalıdır"

Dün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 2-1 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular arasında çıkan tartışma büyümüş ve polis ekiplere sahaya girerek olayları yatıştırmaya çalışmıştı.

"'DERBİ GERGİNLİĞİ' DENİLEREK GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Fenerbahçe'den maçta yaşananlarla ilgili açıklama geldi ve duruma tepki gösterildi. Açıklamada, "Yaşananlar, 'derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır" denildi.

"FUTBOLCULARIMIZA YÖNELİK SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

"KABUL EDİLEMEZ"

Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

"GERİLİMİ DÜŞÜRMEK YERİNE OLAYLARI KÖRÜKLEMİŞTİR"

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

"BU DAVRANIŞLAR CEZASIZ KALMAMALIDIR"

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır."