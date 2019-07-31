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Altay Bayındır: Kurtarışlarıma değil, yediğim gollere odaklıyım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.07.2019 22:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden transfer ettiği genç kaleci Altay Bayındır, Real Madrid'e 5-3 kaybettikleri Audi Cup maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır: Kurtarışlarıma değil, yediğim gollere odaklıyım

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Audi Cup'ta oynanan Real Madrid karşılaşmasının ardından konuştu.

21 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'ye yakışır bir oyuncu olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

"EKSİKLERİMİZDEN DERS ALDIK"

Bu tür turnuvalarda yer almanın prestij açısından çok iyi olduğunu vurgulayan Bayındır, "Türkiye'den Fenerbahçe camiası olarak bu turnuvada yer almak prestij açısından önemliydi. Hazırlık maçları oynadık. Gol yenilebilir, atılabilir, her şey olabilir. Bunlara takılmamak gerekiyor. Eksiklerimizi gördük, bunlardan ders çıkardık. Şimdi İstanbul'a dönüp, ligimize en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

"CAMİAMIZA LAYIK OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Altay Bayındır, karşılaşmadaki etkili performansıyla ilgili soruya ise, "Kurtarışlarıma değil de daha çok yediğim gollerime odaklıyım. Biraz sonra gittiğimde onları izleyeceğim. Fenerbahçe'de oynuyoruz, burada hedef her zaman 'Nasıl daha iyi olurum?'dur. İnşallah Fenerbahçe camiasına layık olmak için her şeyi yapacağız" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Altay Bayındır

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