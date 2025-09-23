Altay'da Yusuf Şimşek Sesleri: Teknik Direktörlük Koltuğu İçin Geri Sayım Başladı

TFF 3. Lig ekibi Altay, Ramazan Kurşunlu'nun istifasının ardından teknik direktör arayışlarına hız verdi. Gündemde Yusuf Şimşek ismi öne çıkıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden köklü kulüp Altay, zor günler geçiriyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ve son olarak deplasmanda Denizli İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Ramazan Kurşunlu istifa etti. Kurşunlu'nun istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için yönetim harekete geçti ve birçok isimle temas kurduğu belirtiliyor. Ancak kulislerde en çok konuşulan isim, tecrübeli teknik direktör Yusuf Şimşek.

Yusuf Şimşek, Türk futbolunda tanınan bir isim. Kariyerinde birçok farklı takımda görev yapan Şimşek, son olarak Adanaspor'u çalıştırmıştı. 50 yaşındaki teknik adamın, 2023 yılının sonlarında da Altay'ı kısa bir süre çalıştırdığı biliniyor. O dönemde sadece 48 gün görevde kalan Şimşek, çeşitli nedenlerle görevinden ayrılmıştı. Şimdi ise, Altay yönetimi, takımı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için yeniden Şimşek'e teklif götürmeye hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE BİR ARAYA GELİNECEK!

Altay yönetiminin, Yusuf Şimşek ile kısa süre içerisinde bir araya gelerek detayları görüşmesi bekleniyor. Şimşek'in de Altay'a dönmeye sıcak baktığı, ancak bazı şartlarının olduğu ifade ediliyor. Özellikle transfer bütçesi ve takımın genel yapısıyla ilgili konularda Şimşek'in yönetimden güvence istediği gelen bilgiler arasında. Altay yönetiminin, Şimşek'in taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı ise merak konusu.

Altay taraftarı da teknik direktör konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal medyada Yusuf Şimşek'in göreve getirilmesiyle ilgili farklı görüşler dile getiriliyor. Bazı taraftarlar, Şimşek'in tecrübesi ve hırsıyla takıma katkı sağlayacağını düşünürken, bazıları ise daha farklı bir profilin tercih edilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak genel olarak, taraftarların büyük bir bölümü, takımın bir an önce toparlanması ve başarılı sonuçlar alması için doğru bir teknik direktör seçiminin yapılmasını bekliyor.

Altay'da teknik direktörlük koltuğu için Yusuf Şimşek ismi giderek güçleniyor. Yönetimin Şimşek ile yapacağı görüşmelerin ardından net bir karar vermesi bekleniyor. Taraftarlar ise, yeni teknik direktörün kim olacağını ve takımın geleceğini merakla bekliyor. Altay'ın, Yusuf Şimşek ile anlaşması halinde, deneyimli teknik adamın takımı nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya süreceği ve hangi oyunculara şans vereceği de şimdiden merak konusu.