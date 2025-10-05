SPOR

Altay'dan 22 yıl sonra ilk 5 maçta kazanamadı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalan Altay, 22 yıl aradan sonra sezonun ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. İşte detaylar...

Altay'dan 22 yıl sonra ilk 5 maçta kazanamadı
Berker İşleyen

İlk 5 haftada Uşakspor (D), Denizli İdmanyurdu (D) ve Eskişehirspor'a yenilip, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Bornova 1877 (D) ile berabere kalan İzmir temsilcisi, en son 2003-04 sezonunda ilk 5 maçında galip gelememişti. O sezon siyah-beyazlılar, İzmirspor ve Kayseri Erciyespor'a mağlup olup; Kocaelispor, Adana Demirspor (D) ve Karşıyaka (D) ile yenişememişti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Bornova 1877 maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatıp, ikinci devrede 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç'un golüyle skora denge getiren siyah-beyazlılar, sahadan 1 puanla ayrılarak 2 puana ulaştı. Takımın başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Yusuf Şimşek, ilk puanını aldı. Ligde 5'inci haftayı da düşme hattında tamamlayan Altay önümüzdeki hafta cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı'nda Söke 1970'i ağırlayacak.

MURAT ULUÇ YİNE TARİHE GEÇTİ

Altay'ın 44 yaşındaki santrforu Murat Uluç, dün Bornova 1877 filelerini havalandırarak 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra 3'üncü Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını da eline geçirdi. Profesyonel liglerde gol atan en tecrübeli isim olan kaptan Murat, 3'üncü Lig kariyerindeki 20'nci golüne imza attı. 1'inci Lig'de 27, 2'nci Lig'de 96, Türkiye Kupası'nda 11 golü bulunan usta forvet, kariyerinde toplam 154 gol kaydetti.

