Uzatmalarda gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti! Sevinci sırasında Okan Buruk'un ismini haykırdı

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında 90+5'te bulduğu gol sonrası Başkan Sadettin Saran büyük bir sevinç yaşadı. Saran yaşadığı sevinçte adeta kendinden geçerken, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde rakibi karşısında 90+5'te bulduğu golle beraberliği yakalaması Sarı-Lacivertliler'de büyük bir sevinç yarattı.

Bu gole en çok sevinenlerden biri de Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olurken başkanın coşkulu anları sosyal medyada gündem oldu.

ÇOK SEVİNDİ

Uzatmalarda gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti! Sevinci sırasında Okan Buruk un ismini haykırdı 1

Başkan Sadettin Saran, 90+5'te gelen golün ardından yerinden fırlayarak büyük bir sevinç yaşadı. Saran'ın ayağa kalkıp yumruklarını havaya kaldırdığı, çevresindekilerle sarılıp coşkuyla kutlama yaptığı görüntüler kameralara net şekilde yansıdı.

'OKAN' DİYE BAĞIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Uzatmalarda gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti! Sevinci sırasında Okan Buruk un ismini haykırdı 2

Golden hemen sonra tribünlerle birlikte ayağa kalkan Saran'ın bir an 'Okan' diye bağırdığı öne sürülürken, bazı taraftarlar Saran'ın Okan değil golü kaydeden Duran'ın ismini haykırdığını bazı taraftarlar ise 'Oley' dediğini iddia etti.

İŞTE O ANLAR...

